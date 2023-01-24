Зеленский уволил Кулебу, Резниченко и других глав областей

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Кабмин Украины поддержал указы президента страны Владимира Зеленского об отстранении глав областных военных администраций с занимаемых ими должностей, сообщил в Telegram глава правительства страны Олег Немчинов. По его словам, в отставку уйдет Валентин Резниченко (Днепропетровская область), Александр Старух (Запорожская область), Алексей Кулеба (Киевская область), Дмитрий Живицкий (Сумская область), а также Ярослав Янушевич (Херсонская область).

Помимо этого, украинский кабмин решил отправить в отставку замминистра обороны Вячеслава Шаповалова, заместителей министра развития общин и территорий Ивана Лукерю и Вячеслава Негоду, а также заместителя министра соцполитики Украины Виталия Музиченко.

Ранее стало известно, что заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил Зеленского за оказанное ему доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Кроме того, после отпуска был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко. Он отдыхал в Испании, несмотря на запрет Зеленского выезжать за пределы страны.