Работать на Зеленского отказался еще один чиновник Тимошенко решил уволиться с поста замглавы офиса президента Украины

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Кирилл Тимошенко

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в Telegram-канале, что решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Спасибо каждому главе областных военных администраций. Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно круты. Вы настоящие воины света! — написал Тимошенко.

Причины своего увольнения он не раскрыл.

Ранее Зеленский заявил, что подписал указ о введении властями страны запрета на выезд за рубеж для ряда чиновников и представителей силовых структур. Официальные лица больше не смогут выехать за границу на отдых или с любой другой негосударственной целью, пояснил он в видеообращении.

Кроме того, президент Украины анонсировал кадровые перестановки в структурах разного уровня. Тогда же в СМИ появились сведения о возможном увольнении Тимошенко.