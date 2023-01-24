На Украине произошла третья за сутки отставка высокопоставленного чиновника На Украине в отставку ушел заместитель генерального прокурора страны Алексей Симоненко

Фото: Соцсети

Алексей Симоненко

Заместителя генерального прокурора Украины Алексея Симоненко уволили после отпуска, который он провел в Испании, несмотря на запрет президента Украины Владимира Зеленского отдыхать за пределами республики, сообщает украинское агентство «УНИАН со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка. Это третья отставка высокопоставленного чиновника за утро 24 января.

Железняк уточнил, что ближе к февралю будут как минимум три кадровых решения по Кабинету министров страны.

Согласно данным «УНИАН», отставка произошла на основании написанного Симоненко заявления попросили об увольнении, однако это заявление его якобы попросили написать.

Ранее заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку, сообщается на сайте украинского военного ведомства. Он отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил главу государства Владимира Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.