В ЛНР пресекли попытку прорыва неонацистов в район Рубежного

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В районе города Рубежное в Луганской Народной Республике 12 мая была пресечена попытка прорыва обороны националистическими формированиями Украины, сообщила Народная милиция ЛНР в своём Telegram-канале. Отмечается, что силами подразделений НМ республики также была полностью зачищена промышленная зона города Рубежное.

Вчера благодаря слаженным действиям подразделений НМ ЛНР была пресечена попытка прорыва националистических формирований Украины в район города Рубежное, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Народная милиция ЛНР при поддержке Вооружённых сил России перешла на административную границу республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что решающим моментом операции стала зачистка города Попасная от бойцов ВСУ. Отмечается, что по ходу наступления российские военные уничтожили 120 украинских солдат, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей.