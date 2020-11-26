В Литве обнаружили коронавирус на норковой ферме

https://static.news.ru/photo/54fe8512-2ff8-11eb-90c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moro/Fotogramma/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории одной из ферм, располагающихся в Литве, у норки обнаружили COVID-19. Информацию подтвердили в Государственной ветеринарно-продовольственной службе.

Заболевание на территорию фермы мог занести один из сотрудников, подхвативших COVID-19. Это первый такой случай в Литве, сообщает радио Sputnik.

В нескольких странах Европы продолжают выявлять норок, заболевших коронавирусом. Таким странами стали Франция, Польша, Швеция, Нидерланды, Италия, США и Греция.

Глава правительства Дании Метте Фредериксен ранее сообщила, что в стране выявлена мутировавшая разновидность SARS-CoV-2, передающаяся от норок к человеку. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован.

В Дании заболевание распространилось на 1139 норковых фермах страны. Больше остальных это коснулось хозяйств Северной Ютландии. Коронавирусом при этом заразились не только зверьки, но и 200 сотрудников на шести фермах

Как писал NEWS.ru, датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных. Однако позже правительство извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение. Выяснилось, что у властей не было юридических оснований для такого требования.