Власти Дании признали ошибкой решение истребить норок из-за коронавируса

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Правительство Дании извинилось перед заводчиками норок за скоропалительное решение об истреблении этих животных, которые якобы могут заразить людей мутировавшим коронавирусом.

У правительства не было достаточных юридических оснований для того, чтобы требовать от заводчиков убивать всех, в том числе и здоровых норок, — заявила в эфире телеканала TV2 премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Она призналась, что сожалеет о сложившейся вокруг «юридического аспекта вопроса» ситуации.

Кроме того, министр сельского хозяйства и продовольствия страны Могенс Йенсен написал заводчикам норок письма, в которых принёс официальные извинения. В них он отметил, что власти лишь рекомендовали уничтожить животных, но не настаивали на этом, сообщило издание Berlingske.

Как писал NEWS.ru, 214 случаев передачи коронавирусной инфекции от норок человеку выявлено в Дании. Такие данные опубликовал датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. О том, что COVID мутировал и передаётся от норок человеку, ранее сообщила премьер-министр Дании Месте Фредерике. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован. Датские власти приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, должно было погибнуть около 17 млн животных.