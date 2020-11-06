В Дании зафиксировано 214 случаев передачи коронавируса от норок человеку

https://static.news.ru/photo/add69b8e-2017-11eb-b021-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. S. Peifer/blickwinkel/Global Look Press

Более 200 случаев передачи коронавирусной инфекции от норок человеку выявлено в Дании. Такие данные опубликовал датский Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Ведомство сообщает, что зафиксировано 214 случаев заражения человека мутировавшим коронавирусом. О том, что COVID мутировал и передаётся от норок человеку, ранее сообщила премьер-министр Дании Месте Фредерике. Она отметила, что изменённый вирус менее чувствителен к антителам, которые борются с инфекцией. Таким образом, эффект от вакцин, которые сейчас разрабатываются, может быть нивелирован.

Варианты вируса норок обнаружены у 214 человек из 5 102 образцов, проанализированных с 24-й по 42-ю неделю. В этот период среди норок произошла вспышка вируса, — говорится в сообщении ведомства.

Датские власти уже приняли решение уничтожить всех норок на зверофермах страны для предотвращения распространения болезни. Таким образом, погибнет около 17 млн животных.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ознакомилась с решением Дании об уничтожении норок. Организация отметила, что находится в постоянном контакте с датскими властями, чтобы быть в курсе событий.