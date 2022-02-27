В Кремле заявили о недружественной позиции ЕС к России

Евросоюз занимает недружественную позицию по отношению к России и принимает меры враждебного характера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поставки оружия и боеприпасов на Украину может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который не будет способствовать ни стабильности в этой стране, ни восстановлению порядка в мире, сообщает РИА Новости.

В долгосрочной перспективе может иметь более опасные последствия. Это лишний раз подтверждает правоту России в тех мерах, которые предпринимаются с тем, чтобы осуществить демилитаризацию страны, которая подвержена достаточно агрессивным, а зачастую преступным , как это было в отношении ЛНР и ДНР, устремлениям, — сказал Песков.

Он также отметил, что санкции Запада против Владимира Путина недальновидны и абсурдны. Представитель Кремля добавил, что РФ обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба от ограничительных мер.

Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США и Канада.