В Кремле высказались об отношениях Азербайджана и Турции
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:52, 29 июля 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле рассчитывают на то, что развитие отношений Азербайджана и Турции будет не в ущерб стабильности в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Песков отметил, что Баку и Анкара развивают двусторонние отношения. По его мнению, это суверенное дело.
Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счёт у нас регулярные контакты и с турецкими партнёрами, и с азербайджанскими, — подчеркнул представитель Кремля.
Песков отметил, что в Кремле неизвестно о каких-то высказываниях президента Турции или президента Азербайджана о якобы создании тюркской армии.
Также Песков прокомментировал участие азербайджанских военных в учениях стран НАТО в Грузии. По его словам, для Кремля важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении РФ.
Ранее Песков прокомментировал идею турецкого профессора, согласно которой Анкара признает Крым российским в обмен на признание Северного Кипра. По его словам, российские регионы никогда не будут предметом сделок.