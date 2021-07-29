В Кремле высказались об отношениях Азербайджана и Турции

В Кремле рассчитывают на то, что развитие отношений Азербайджана и Турции будет не в ущерб стабильности в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что Баку и Анкара развивают двусторонние отношения. По его мнению, это суверенное дело.

Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счёт у нас регулярные контакты и с турецкими партнёрами, и с азербайджанскими, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что в Кремле неизвестно о каких-то высказываниях президента Турции или президента Азербайджана о якобы создании тюркской армии.

Также Песков прокомментировал участие азербайджанских военных в учениях стран НАТО в Грузии. По его словам, для Кремля важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-то завуалированные действия в отношении РФ.

Ранее Песков прокомментировал идею турецкого профессора, согласно которой Анкара признает Крым российским в обмен на признание Северного Кипра. По его словам, российские регионы никогда не будут предметом сделок.