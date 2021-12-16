В Кремле допустили ещё одни переговоры Путина и Байдена до конца года

Точных сроков проведения следующего разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена ещё нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что переговоры могут состояться до конца 2021 года. Его слова передаёт ТАСС. Предыдущая беседа между лидерами состоялась 7 декабря.

[Разговор] возможен. Но договорённости нет, — цитирует его агентство.

Президенты России и США провели 7 декабря переговоры по видеосвязи, беседа продлилась два часа. Преобладающей темой стала ситуация вокруг Украины, также лидеры обсудили двусторонние отношения, кибербезопасность и иранскую ядерную сделку.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что разговор глав США и России был достаточно откровенным, в нём нашлось место для шуток и обмена комплиментами. По словам Ушакова, президенты беседовали ровно два часа по закрытой видео-конференц-связи.