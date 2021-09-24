В Кремле рассказали о слежке за действиями талибов

Россия, как и большинство стран мира, предпочитает внимательно следить за шагами боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане и тем, как они выполняют свои обещания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Россия приглашать представителей новых афганских властей в Москву, передаёт ТАСС.

Мы предпочитаем самым внимательным образом наблюдать за тем, что делают талибы в Афганистане, какую окончательную структуру примет система власти в этой стране, — сказал Песков.

16 августа «Талибан» захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией провалились. После этого радикалы начали наступление на Панджшер.

Впоследствии талибы объявили о захвате мятежной провинции и завершении войны в Афганистане. Боевики также сообщили о формировании временного правительства, в котором должность премьер-министра занял Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее талибы заявили, что намерены развивать отношения с Россией на высоком уровне и посетить Москву. Новое афганское правительство ждёт приглашения от РФ.