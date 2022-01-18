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В Кремле ответили на вопрос о действиях РФ и Китая по сдерживанию НАТО

Песков: Путин наверняка проинформирует СИ Цзиньпина о ходе переговоров с США и НАТО
13:39, 18 января 2022
В Кремле ответили на вопрос о действиях РФ и Китая по сдерживанию НАТО Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Россия и Китай пока не планировали скоординированных действий по сдерживанию НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин наверняка проинформирует председателя КНР Си Цзиньпина о том, что происходит в этой области, сообщает ТАСС.

До сих пор о каких-то скоординированных действиях речи не шло, вместе с тем РФ и КНР в силу особого привилегированного партнёрства находятся в постоянном обмене мнениями по разным вопросам, в том числе и по этому, — сказал представитель Кремля.

Переговоры по поводу гарантий безопасности между Россией и США состоялись 10 января. Затем в Брюсселе, 12 января, прошло заседание Совета Россия — НАТО. 13 января состоялись консультации на венской площадке ОБСЕ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции рассказал, что во время визита Путина в Китай 4 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, состоятся полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что повестка охватит весь спектр международных отношений.

Также Лавров подчеркнул, что Россия и Китай не дружат «против Запада». Он спрогнозировал, что в ближайшее время будут контакты с США по вопросам гарантий безопасности.

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