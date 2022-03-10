В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры государств беседуют у камина, сидя близко друг к другу, их не разделяет длинный стол. Перед началом встречи Путин и Лукашенко пожали друг другу руки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на встрече главы РФ и Белоруссии обменяются мнениями по ситуации на Украине, а также затронут санкционную проблематику. Лидеры стран также планируют обсудить развитие союзной кооперации, двусторонних отношений и экономического взаимодействия в условиях санкционного давления.

10 марта Путин обсудил со своим белорусским коллегой ситуацию на Чернобыльской АЭС. После переговоров власти Белоруссии поручили своим специалистам обеспечить энергоснабжение станции.

Последний визит белорусского лидера в Россию состоялся 18–19 февраля 2022 года. Президенты провели переговоры в Кремле, а также наблюдали из ситуационного центра за проведением учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.