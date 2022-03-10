Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на Чернобыльской АЭС

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию на Чернобыльской АЭС, сообщает БелТА. В связи с этим Минск поручил специалистам обеспечить энергоснабжение станции.

Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии, — отметил Лукашенко.

Глава государства также поставил задачу военным и пограничникам контролировать действия наёмников, обнаруженных на территории Украины. По его словам, они направляются вдоль белорусской границы в сторону Чернобыля.

Мы не знаем, чего они идут в сторону чернобыльской станции, — добавил президент Белоруссии.

Ранее системный оператор НЭК «Укрэнерго» сообщил, что Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена. Отмечалось, что проблемы с электроснабжением станции связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская». Кроме того, приостановлена подача электроэнергии в Славутич. По данным компании, в настоящее время провести ремонтные работы невозможно.