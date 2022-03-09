В «Укрэнерго» заявили об обесточивании Чернобыльской АЭС

Чернобыльская атомная электростанция была полностью обесточена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на системного оператора НЭК «Укрэнерго». Проблемы с электроснабжением станции связаны с повреждением ЛЭП ЧАЭС — ПС «Киевская». Кроме того, приостановлена подача электроэнергии в Славутич. По данным компании, в настоящее время провести ремонтные работы невозможно.

Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения, — отмечает агентство.

Представители «Укрэнерго» также рассказали, что на ЧАЭС не работает система вентиляции и пожаротушения.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль силами ВДВ территории в районе Чернобыльской АЭС. Он рассказал о «совместных действиях» российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по «обороне станции». Это, по словам представителя Минобороны РФ, гарантирует защиту АЭС от возможной «ядерной провокации».

Ранее Конашенков сообщил, что российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. По его словам, российские военные в рамках спецоперации взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, персонал которой работает в обычном режиме.

Оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.