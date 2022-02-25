Минобороны: ВДВ РФ заняли территорию в районе Чернобыльской АЭС

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о взятии под контроль силами ВДВ территории в районе Чернобыльской АЭС, передаёт РИА Новости. О захвате атомной электростанции ещё накануне заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Вчера, 24 февраля, подразделениями Воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС, — сказал Конашенков.

Он рассказал о «совместных действиях» российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны АЭС по «обороне станции». Это, по словам представителя Минобороны РФ, гарантирует защиту АЭС от возможной «ядерной провокации». Сложившейся на Украине обстановкой, по заявлению Конашенкова, могли воспользоваться «националистические формирования» или другие «террористические организации». Он также добавил, что радиоактивный фон в районе АЭС в норме.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об утрате контроля за чернобыльской площадкой после жестокого боя.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.