Минобороны РФ: российская авиация взяла господство в воздухе над Украиной

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной, сказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины​. Вооружёнными силами Российской Федерации взяты под контроль города Бердянск, Энергодар. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции,— заявил Конашенков.

Он добавил, что Вооружённые силы РФ с начала спецоперации уничтожили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В ответ Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России. Ограничительные меры в том числе будут действовать в отношении Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. О санкциях против российского президента и главы МИД РФ также объявили Великобритания, США и Канада.

Украинская и российская стороны договорились о проведении утром 28 февраля переговоров в резиденции Гомельской области. Глава официальной делегации РФ Владимир Мединский заявил, что Россия гарантирует безопасность представителям Украины.