Запорожская АЭС перешла под контроль армии России

Вооружённые силы России заняли площадку Запорожской АЭС, сообщается на сайте госинспекции ядерного регулирования. Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию.

Площадка Запорожской АЭС захвачена военными силами Российской Федерации — Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оперативным персоналом контролируется состояние энергоблоков и обеспечивается их эксплуатация в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре на территории Запорожской АЭС на Украине. Также было опубликовано видео с места событий. На кадрах, записанных на камеру видеонаблюдения, можно рассмотреть дым над постройками.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация завоевала господство в воздухе надо всей территорией Украины. По его словам, российские военные в рамках спецоперации взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС, персонал которой работает в обычном режиме.