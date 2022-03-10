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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Песков: Путин и Лукашенко обсудят Украину и санкции на встрече в Москве
13:35, 11 марта 2022
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На переговорах президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будет осуществлён обмен мнениями по Украине, а также затронута санкционная проблематика, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Лукашенко уже прибыл в Москву.

Базис тем для взаимодействия определён 28 Союзными программами. Кроме того, возможность обменяться мнениями по Украине, по санкционной проблематике. Это важный контакт, постоянно главы государства «сверяют часы», общение продолжается, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что белорусский лидер прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как ранее заявляли в Кремле, лидеры планируют обсудить развитие союзной кооперации, а также обстановку в регионе и на Украине. Лидеры двух стран также затронут тему двусторонних отношений и экономического взаимодействия в условиях санкционного давления.

10 марта Путин обсудил со своим белорусским коллегой ситуацию на Чернобыльской АЭС. После переговоров власти Белоруссии поручили своим специалистам обеспечить энергоснабжение станции.

Последний визит белорусского лидера в Россию состоялся 18–19 февраля 2022 года. Президенты провели переговоры в Кремле, а также наблюдали из ситуационного центра за проведением учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.

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