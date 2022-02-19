Путин дал старт учениям стратегических сил с пусками баллистических ракет

Президент России Владимир Путин 19 февраля дал старт учениям стратегических сил с пусками баллистических ракет. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вместе с Путиным из ситуационного центра за учениями наблюдает белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент России дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет, — сообщил Песков.

19 февраля Россия проведёт учебные пуски баллистических и крылатых ракет. Плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут под личным руководством Путина. Отмечается, что в запусках примут участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В настоящее время в Белоруссии завершаются российско-белорусские военные учения «Союзная решимость — 2022». На манёврах стороны отработали задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также по противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства». 19 февраля завершающий этап учений посетит украинский атташе по вопросам обороны в Белоруссии. Это ответный шаг на посещение белорусским атташе украинских манёвров «Метель-2022».