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Оружие

Украинского атташе пригласили на завершение российско-белорусских учений

14:36, 18 февраля 2022
Украинского атташе пригласили на завершение российско-белорусских учений учения «Союзная решимость-2022» Фото: mil.ru
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Украинского атташе по вопросам обороны в Белоруссии пригласили посетить завершающий этап российско-белорусских учений «Союзная решительность — 2022», об этом передаёт ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в Верховной раде. Резников также напомнил, что 14 февраля он провёл телефонные переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Министры тогда договорились о том, что белорусский представитель 16 февраля посетил украинские манёвры «Метель-2022».

Завтра, 19 февраля, наш атташе приглашен на финальные мероприятия российско-белорусских учений «Союзная решительность — 2022», сказал украинский министр.

В Белоруссии 10 февраля стартовали совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022». Это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства.

В ходе манёвров стороны отрабатывали задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства». Манёвры продлятся до 20 февраля.

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