Украинского атташе пригласили на завершение российско-белорусских учений

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Госдепартамент согласился на продажу Польше 250 танков Abrams. Об этом сообщил в Twitter министр обороны республики Мариуш Блащак. Новые танки должны частично заменить 384 танка Т-72 и 232 РТ-91 Twardy, стоящие на вооружении польской армии.

Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент выразил согласие на продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3, — написал Блащак. Основной боевой танк M1A2 SEPv3 — наиболее...