В Белоруссии стартовали российско-белорусские учения «Союзная решимость»

Совместные военные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» стартовали на общевойсковых полигонах ВС РБ 10 февраля. Это второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, сообщает Минобороны РФ.

В ходе манёвров стороны должны отработать задачи «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства». Также в ходе учений будет усилена охрана государственной границы, чтобы не допустить проникновения групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Военные должны найти и уничтожить незаконные вооружённые формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Эпизоды учений будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и на отдельных участках границ Белоруссии. Для авиации будут использованы аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. В учениях примут участие органы управления подразделения, воинские части Восточного военного округа и ВС Белоруссии.

На первом этапе проверки сил реагирования Союзного государства военные осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, а также организовали охрану важных государственных и военных объектов. Также была усилена охрана государственной границы в воздушном пространстве Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Воинские части совершили перегруппировку на расстояние 10 тысяч километров. Также были проведены контрольные занятия по боевой подготовке и другим видам вооружения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не намерен посещать совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это далеко не первые совместные масштабные учения двух стран на территории Белоруссии.