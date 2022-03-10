Лукашенко прибыл на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Как ранее заявляли в Кремле, лидеры планируют обсудить развитие союзной кооперации, а также обстановку в регионе и на Украине.
Первый (Лукашенко. — NEWS.ru) в Москве. В машину на переезд сразу пригласили посла (Белоруссии в РФ Владимира. — NEWS.ru) Семашко обсудить в дороге актуальные вопросы, — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран также затронут тему двусторонних отношений и экономического взаимодействия в условиях санкционного давления.
10 марта Путин обсудил со своим белорусским коллегой ситуацию на Чернобыльской АЭС. После переговоров власти Белоруссии поручили своим специалистам обеспечить энергоснабжение станции.
Последний визит белорусского лидера в Россию состоялся 18–19 февраля 2022 года. Президенты провели переговоры в Кремле, а также наблюдали из ситуационного центра за проведением учений сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.