Лукашенко прибыл на переговоры с Путиным

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В хорватском Загребе с неба упал неизвестный объект, сообщается, что был слышен звук взрыва, передаёт РИА Новости. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются. В СМИ и Telegram-каналах выдвигаются предположения, что это может быть советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж» (ОКБ им. Туполева), который находится на вооружении ВС Украины. Подтверждения этой информации нет.

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