https://static.news.ru/photo/b7c19b38-ac25-11e9-a5a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу.

По его мнению, это решение запустит навязанную Россией череду событий с целью манипулирования Украиной.

Мы тем самым создаём прецедент и развиваем этот конфликт внутри страны. И это путь в никуда, — сказал Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Он также заверил, что особый статус Донбасса приведёт к ухудшению внутриукраинского конфликта и федерализации страны с её последующей утратой.

«Как бы выгодно нам с экономической точки зрения ни было восстановить отношения с Донбассом и Россией, но есть вещи, которыми нельзя торговать», — сказал политик.

Как писал News.ru, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Верховная рада должна подготовить основу для мирного урегулирования ситуации на востоке страны. По его словам, нынешние украинские власти не считают мир в Донбассе своей прерогативой, иначе в Раде был бы создан специальный комитет, который бы занимался этим вопросом.