https://static.news.ru/photo/c5ea0378-c04b-11e9-8843-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что Верховная рада должна подготовить основу для мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Парламент должен подготовить основу для мирного урегулирования в Донбассе. Это изменения в конституции в отношении особого статуса, — заявил Медведчук в эфире телеканала « 112 Украина ».

По его словам, нынешние украинские власти не считают мир в Донбассе своей прерогативой, иначе в Раде был бы создан специальный комитет, который бы занимался этим вопросом.

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп считает, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно хочет урегулировать конфликт на востоке страны, поэтому он, скорее всего, заключит сделку с российским коллегой Владимиром Путиным. По его мнению, восстановить мир в Донбассе можно, если договориться с Россией.