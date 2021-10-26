В китайском Ланьчжоу ввели локдаун из-за вспышки COVID-19

Китайский город Ланьчжоу с населением более 4 млн человек ввёл локдаун из-за вспышки коронавирусной инфекции. Решение об ограничениях было принято после выявления в Китае 29 новых случаев заболевания, шесть из которых зафиксированы в Ланьчжоу. Об этом сообщает Тhe Economic Times.

Отмечается, что жителям Ланьчжоу запрещено выходить из дома за исключением случаев крайней необходимости. Въезд и выезд жителей в городе будет строго контролироваться.

Всего с начала пандемии в Китае выявлено более 96 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 4,6 тыс. пациентов умерли от последствий заболевания.

Ранее сообщалось, что дети в возрасте от трёх лет начнут получать вакцину от коронавируса в Китае, где 76% населения были полностью вакцинированы. Расширение кампании вакцинации происходит с целью избежать появления новых вспышек коронавирусной инфекции. Уведомления о новых требованиях к иммунизации были выпущены в провинциях Хубэй, Фуцзянь и Хайнань. Также подобные правила были введены в отдельных городах провинций Чжэцзян и Хунань.