В Китае начнут вакцинировать детей с трёх лет

Дети в возрасте от трёх лет начнут получать вакцину от COVID-19 в Китае, где 76% населения были полностью вакцинированы. Как сообщает The Associated Press, об этом объявили несколько китайских провинций. Расширение кампании вакцинации происходит в целях избежать появления новых вспышек коронавирусной инфекции.

Уведомления о новых требованиях к вакцинации были выпущены в провинциях Хубэй, Фуцзянь и Хайнань. Также подобные правила были введены в отдельных городах провинций Чжэцзян и Хунань.

Правительство обеспокоено распространением более заразного варианта «дельты» из-за иностранных граждан. В северо-западной провинции Ганьсу, в которой широко распространён туризм, закрыли все туристические объекты после обнаружения новых случаев COVID-19.

В июне текущего года в Китае были одобрены вакцины Sinopharm от Пекинского института биологических продуктов и Sinovac. Они предназначены для введения детям в возрасте от 3 до 17 лет. После получения одобрения в Китае правительства других стран также начали применение данной вакцины.

Как отмечает Национальная комиссия по здравоохранению, за последние 24 часа было выявлено 35 новых случаев местной передачи инфекции, четыре из которых появились в Ганьсу.

Ранее в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США заявили, что прививка детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, может быть целесообразной как минимум в определённых случаях. В настоящее время в стране разрешено применение вакцин только для взрослых и детей с 12 лет.

Также исследователи из США заявили о побочном эффекте среди подростков мужского пола 12–15 лет от вакцины Pfizer. По их данным, препарат может вызвать воспаление сердца. Его симптомы проявляются в течение нескольких дней после второй прививки. Аналогичное ухудшение здоровья наблюдается и после вакцинации препаратом Moderna.