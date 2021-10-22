В США могут разрешить прививать вакциной Pfizer детей 5–11 лет

Прививка детей в возрасте от 5 до 11 лет вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, может быть целесообразной как минимум в определённых случаях. Такого мнения придерживаются в управлении по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США, сообщает ТАСС. В настоящее время в стране разрешено применение вакцин только для взрослых и детей с 12 лет.

Вопрос о массовом применении Pfizer в США профильный комитет управления должен рассмотреть 26 октября. В опубликованных им материалах отмечается, что вакцинация данным препаратом в редких случаях может сопровождаться побочными эффектами, связанными с работой сердца. Однако в ситуации, когда речь идёт о широком распространении инфекции, преимущества препарата перевешивают возможный вред, считают специалисты.

Официальных рекомендаций управления по поводу применения вакцины Pfizer пока нет, но американские СМИ полагают, что вакцина всё же получит одобрение регулятора.

Ранее исследователи из США заявили о побочном эффекте среди подростков мужского пола 12–15 лет от вакцины Pfizer. По их данным, препарат может вызвать воспаление сердца. Его симптомы проявляются в течение нескольких дней после второй прививки. Аналогичное ухудшение здоровья наблюдается и после вакцинации препаратом Moderna.