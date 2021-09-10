Учёных из США встревожил побочный эффект вакцины от COVID

Американские исследователи утверждают, что здоровые мальчики с большей вероятностью попадут в больницу с редким побочным эффектом от вакцины Pfizer. Учёные заявили об обеспокоенности тем фактом, что препарат может вызвать воспаление сердца. Об этом пишет The Guardian.

Исследования показали, что дети в возрасте от 12 до 15 лет имеют больше шансов попасть в больницу с этим заболеванием после вакцинации. У большинства детей, которые испытали этот редкий побочный эффект, симптомы появились в течение нескольких дней после второй прививки. Аналогичное ухудшение здоровья наблюдается и после вакцинацией препаратом Moderna. В больницы попали 86% привитых этим препаратом участников исследования.

Профессор детской иммунологии и инфекционных заболеваний в Университете Саутгемптона Саул Фауст высказал мнение, что результаты исследований оправдывают осторожное отношение к иммунизации подростков в мире. При этом дети, которые находятся в группе риска, в Великобритании имеют право на вакцинацию, несмотря на то что окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Нет необходимости в срочной иммунизации детей с медицинской точки зрения, хотя если школы не смогут постоянно поддерживать образование для подавляющего большинства, общий баланс может измениться, — отметил врач.

Ранее в Новой Зеландии скончалась женщина, смерть которой, по предварительной информации, связали с вакциной от коронавируса Pfizer.