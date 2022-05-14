В Китае заявили, что США не место в Совбезе ООН

Фото MFA Russia/via Globallookpress.com

Китайское издание «Жэньминь Жибао» в своём материале заявило, что США не место в Совете Безопасности ООН, так как политика Вашингтона направлена на эскалацию конфликта на Украине. Отмечается, что из-за действий Белого дома все стороны конфликта несут потери. В публикации также сказано, что Соединённые Штаты отвечают за создание хаоса.

Такое поведение США несовместимо с их статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, более того, оно не соответствует эпохальным тенденциям мира и развития, — сказано в статье.

Автор статьи указал на то, что американская сторона не отправила свои войска на Украину, но предоставляет Киеву разведданные.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын ранее заявил, что Россия хочет заключить сделку не только с Украиной, но и с Западом. По его словам, вопрос напрямую связан с Украиной, но не ограничивается соседской страной. Представитель главы Турции отметил, что у Москвы есть более глубокий стратегический расчёт. По мнению пресс-секретаря, необходимо восстановить «правильный баланс» в международной политике, чтобы достичь окончания конфликтов. Для этого, по словам Калына, все вовлечённые стороны, включая США и ЕС, должны иметь конструктивный настрой.