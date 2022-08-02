Около Тайваня появились китайские пусковые установки ракет DF-16 Китайские пользователи соцсетей сообщили о появлении пусковых установок ракет DF-16 около Тайваня

Фото: AP Photo/Andy Wong/TASS

В китайском провинциальном городе Фуцзянь, расположенном через пролив от острова Тайвань, замечены пусковые установки баллистических ракет DF-16, сообщают пользователи соцсетей. Также очевидцы поделились фото и видео военных объектов, в частности, танков, которые транспортируют с помощью железнодорожных составов, передает РИА Новости.

При этом некоторые пользователи соцсетей призывают сограждан не публиковать кадры с перемещением военной техники, так как это могут приравнять к передаче стратегически важной информации противнику.

Военная активность КНР связана с возможным прилетом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Политик собирается посетить законодательный совет республики, а также провести встречи с руководством острова, включая главу администрации Цай Инвэнь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Китай будет нести ответственность за возникновение любой напряженности в случае визита Пелоси на Тайвань. Дипломат подчеркнул, что Пелоси примет решение о посещении острова самостоятельно. По его мнению, американский конгресс — независимая структура.