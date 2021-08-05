В Китае захотели перенести учебный год из-за вспышки коронавируса

Китайские власти задумались над переносом начала учебного года в ряде регионов страны из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом заявил чиновник из Министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь, сообщает РИА Новости.

Начало учебы в школах, расположенных в зонах среднего и высокого эпидемиологического риска, будет отложено, выход учеников с каникул будет отсрочен, — рассказал он.

Чиновник пояснил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Китае остаётся неопределённой. По его словам, власти смогут пойти на отсрочку начала учебного года, если в стране будет сохраняться зона среднего и высокого эпидемиологического риска.

На этой неделе власти Китая ввели в ряде городов новые карантинные меры. В пяти районах зафиксирован высокий риск распространения инфекции. Власти даже пошли на крайние меры и решили ограничить передвижение граждан по стране.

О новой вспышке коронавируса в Ухани стало известно 3 августа. Власти города начали тестирование всех жителей на коронавирусную инфекцию. В беседе с NEWS.ru вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский положительно оценил это решение властей. Он пояснил, что вспышка инфекции может возникнуть из-за прихода в Китай «дельта»-штамма коронавирусной инфекции.