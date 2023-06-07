В Китае выразили серьезную озабоченность разрушением Каховской ГЭС Постпред КНР в ООН: Пекин озабочен подрывом Каховской ГЭС и призывает не допускать атак

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Постоянный представитель Китая Чжан Цзюнь заявил на экстренном заседании СБ ООН, что КНР серьезно озабочена разрушением Каховской ГЭС, передает РИА Новости. Дипломат призвал все стороны конфликта соблюдать международное право и не допускать атак на гражданскую инфраструктуру. Представитель Пекина также указал на необходимость обеспечить безопасность Запорожской АЭС.

Мы призываем все стороны конфликта следовать международным гуманитарным законам и делать все возможное для защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры. <...> Заинтересованные стороны должны исходить из благих побуждений, проявлять сдержанность и возобновить мирные переговоры как можно скорее, — сказал Чжан Цзюнь.

Китайский дипломат напомнил о недопустимости ударов по объектам гражданской критической инфраструктуры. По его словам, этот удар говорит о том, что в ходе конфликта может «произойти, что угодно».

Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой. По его словам, на Каховской ГЭС уничтожены задвижки, но сама дамба не пострадала. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.