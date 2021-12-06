В Китае решили платить людям с положительным тестом на COVID-19

Власти китайского города Харбин заплатят по 10 тысяч юаней ($1,5 тысяч) каждому гражданину с положительным результатом теста на COVID-19. Но для этого он должен добровольно сдать анализы на коронавирус, передаёт The Beijing News.

Мы советуем следить за тем, где выявляются случаи заражения коронавирусом. Не занимайтесь самолечением, если обнаружите у себя такие симптомы, как жар, кашель, боль в горле, усталость, потеря обоняния или вкуса, боль в мышцах или диарея. Надевайте маску, отправляйтесь в ближайшую клинику и расскажите, где и с кем вы контактировали, — указано в обращении властей.

Отмечается, что такие меры были приняты из-за низкого прироста заболевших коронавирусом. В Хaрбине выявляют лишь около десяти случаев заражения вируcом в день.

По мнению властей, люди избегают теcтирования, так как боятся сообщить, что подхватили вирус. Но $1,5 тысяч в случае положительного результата должны простимулировать открытость грaждан.

Ранее сообщалось, что руководство фракции «Справедливая Россия — За правду» обратилось к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с предложение ввести бесплатное тестирование россиян на COVID-19. На сегодня бесплатно тест доступен только москвичам.