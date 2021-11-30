В Госдуме предложили бесплатно тестировать россиян на коронавирус

Руководство фракции «Справедливая Россия» обратилось к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с предложение ввести бесплатное тестирование россиян на COVID-19. Также предлагается принять меры по борьбе с новым штаммом коронавируса «омикрон», пишут «Известия».

Инициатором обращения стал первый зампред фракции в Госдуме Олег Нилов. По его мнению, существующие на сегодня меры вряд ли могут предотвратить проникновение в Россию новых штаммов коронавируса. И многие государства принимают на этом фоне самые строгие ограничительные меры вплоть до закрытия границ. Поэтому одной только вакцинации недостаточно, считает парламентарий.

Нам нужен дополнительный мощный щит в борьбе с ковидом — массовое, бесплатное тестирование россиян, потому что массовая вакцинация — главный, но не единственный способ борьбы с распространением инфекции, — говорится в обращении Нилова.

Комитет ГД по здравоохранению уже выразил согласие с предложением о бесплатном тестировании. Тем более, что в стране есть такая возможность организовать повсеместное тестирование, начиная от аэропортов, заканчивая школами.

Россияне, скорее всего, также поддержат идею массового бесплатного тестирования на коронавирус, так как сделать экспресс-тест можно будет даже дома. На сегодня могут сделать бесплатно тест на коронавирус только москвичи.

В Роспотребнадзоре, между тем, считают, что такие результаты не будут служить доказательством отсутствия заболевания у человека. А зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов уверяет, что введение массовых бесплатных тестов парализует работу лабораторий. Поэтому такие анализы надо делать в случае острой необходимости: например, по требованию работодателя или перелёте из одной страны в другую.

Ранее сообщалось, что в России решено ограничить срок действия ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию 48 часами из-за «омикрон»-штамма, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее результат анализа считался действительным 72 часа.