В Китае объяснили будущий провал контрнаступления ВСУ Asia Times: отсутствие неожиданности лишает Киев возможности успешного контрнаступления

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Отсутствие эффекта неожиданности станет причиной провала украинского контрнаступления, пишет китайское издание Asia Times. Автор статьи отметил, что это единственный инструмент, который позволил одержать победу над более сильным противником. В качестве примера приводится военная операция вермахта под кодовым названием «Гельб», когда во время Второй мировой войны немцы победили превосходящие объединенные силы Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Великобритании при захвате территории стран современного Бенилюкса.

Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театрах военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно, — сказано в публикации.

В материале издания отмечается, что Украина также ограничена в воздухе, так как боевая авиация страны практически отсутствует.

Ранее бывший офицер спецназа и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени перестанут функционировать. По его мнению, это случится из-за отсутствия руководства. Матвийчук отметил, что украинские военные на грани коллапса на фронте, так как у них нет командного состава.