В Китае назвали «проигравших» от вступления Финляндии в НАТО Политолог Люй назвал страны, которые окажутся в опасности от вступления Финляндии в НАТО

Фото Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политолог Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО создает дополнительные риски в области безопасности для выступающих в поддержку Киева Польши и прибалтийских стран. Эксперт отметил, что на эти страны может распространиться украинский кризис в результате роста напряжённости. Он добавил, что Россия может разместить в Калининградской области ядерное гиперзвуковое оружие, пишет Global Times.

Официальное вступление Финляндии и Швеции в НАТО грозит распространением украинского кризиса на Польшу, которая выступает в качестве ключевого перевалочного пункта для поставок вооружений НАТО, — рассказал Люй.

Он предостерёг руководства западных стран от резких высказываний и наращивании риторики в отношении России.

Турецкий политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер ранее заявил, что Анкара должна использовать право вето в вопросе о принятии Финляндии и Швеции в состав НАТО, чтобы не ставить под угрозу собственную безопасность. По его словам, включение скандинавских стран в Альянс не будет способствовать установлению глобального мира. Эксперт пояснил, что этот шаг приведёт к милитаризации в мире.