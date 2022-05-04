В Кишинёве заявили, что Киев не имеет отношения к взрывам в Приднестровье Вице-премьер Молдавии Серебрян: Украина не причастна к взрывам в Приднестровье

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Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что в Кишинёве уверены в непричастности Украины к взрывам в Приднестровье. Причиной инцидентов является противостояние внутри региона, отметил он в эфире телеканала TV8.

В Приднестровье произошло три теракта, после которых президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов ведут на Украину.

Нет оснований [считать], что Украина была как-то вовлечена в эту ситуацию, украинцы не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Приднестровье. Россия также не брала на себя ответственность, поэтому мы и предположили, что речь идёт о внутренних конфликтах, — объяснил Серебрян.

Вице-премьер добавил, что силовики Кишинёва и Тирасполя не сотрудничают, однако он обсудил ситуацию с Вадимом Красносельским. Итогом разговора стала договорённость о поддержании диалога и обмене информацией, рассказал Серебрян.

Ранее стало известно, что попытку теракта предотвратили ночью 3 мая на радиотелецентре «Маяк» в ПМР. Неизвестные пытались организовать теракт при помощи начинённого взрывчаткой дрона. 25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.