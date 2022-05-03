В Приднестровье предотвратили теракт на радиотелецентре

Фото Пресс-центр МВД ПМР/ТАСС

Попытку теракта предотвратили ночью 3 мая на радиотелецентре «Маяк» в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщает Первый Приднестровский телеканал. По его данным, неизвестные пытались организовать теракт при помощи начинённого взрывчаткой дрона.

Детонатором должно было послужить радиоустройство, которое было прикреплено к беспилотнику, однако дрон успели нейтрализовать.

C помощью беспилотника пытались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов. Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе, а президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности.