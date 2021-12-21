В Киеве заявили, что прилагают все усилия для возвращения Саакашвили

Украинская власть делает всё, чтобы вернуть в страну бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своём Facebook. Он также поздравил Саакашвили с днём рождения.

Сегодня День рождения у Михаила Саакашвили, с которым я знаком много лет... Михаил остаётся, гражданином Украины. Для президента (Владимира Зеленского. — NEWS.ru) и его команды это не пустой звук. В отличие от тех, кто привык сводить любую тему к собственному пиару, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его возвращения в Украину, — написал Ермак.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до выборов, которые прошли 2 октября. С Украины в Грузию политик ехал в трейлере с молочными продуктами. В адрес Саакашвили было вынесено обвинительное постановление о незаконном пересечении границы.

В настоящее время Саакашвили находится в военном госпитале в Гори. Там он проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме.

Ранее член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе заявил, что экс-президент Грузиинуждается в переводе в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом. Это необходимо сделать в связи с его состоянием здоровья.