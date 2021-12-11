Саакашвили потребуется психиатрическая помощь за рубежом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в переводе в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом. Это необходимо сделать в связи с его неврологическим состоянием. Об этом заявил член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе. Его слова приводит РИА Новости.

В настоящее время Саакашвили находится в военном госпитале в Гори. Там он проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. По словам Тоидзе, у политика отмечаются проблемы с передвижением, координацией, отмечается смена настроения. Однако все эти аспекты не выходят за пределы нормы.

Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации, мы называем это нейрореабилитацией, возможности которой нет в Грузии в необходимом качестве. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдётся в Грузии. Речь шла о переводе за границу, — подчеркнул врач.

Ранее сообщалось о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили необходимо оценить психиатру. Поступили данные, что бывший президент Грузии получает большие дозы психотропных веществ, ему трудно стоять и говорить.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

Экс-президент проходит лечение в горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки в тюрьме. Ранее Саакашвили заявил о том, что он прекращает медицинское лечение в знак протеста. Причиной стало ужесточение правил приёма посетителей со стороны руководства госпиталя.