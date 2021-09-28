В Киеве собрались установить памятный знак пособнику нацистов

Мэрия Киева в сотрудничестве с посольством ФРГ собираются открыть памятный знак в честь коллаборациониста Владимира Багазии, который был бургомистром города во время оккупации его немцами в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своём Facebook.

Внимание! К 80-летию Бабьего Яра посольство Германии совместно с Украинским центром холокоста и мэрией Киева открывают памятный знак нацистскому коллаборанту, соучастнику убийства евреев Киева, члену ОУН*, бургомистру Киева в 1941–1942 годах, — написал Долинский в своём Facebook.

Как отметил общественный деятель, предстоящее открытие памятного знака в 80-ю годовщину Бабьего Яра планируется в рамках проекта «Камни преткновения». Однако Долинский написал, что Багазия в 1941–1942 годах занимал должность бургомистра Киева и имел прямое отношение к массовым расстрелам, в том числе в Бабьем Яру.

Кроме того, он создал вспомогательную полицию из украинских националистов, которая занималась выявлением евреев, а также занимался грабежом еврейского имущества, раздавал квартиры убитых евреев. В 1942 году расстрелян нацистами.

Ранее издательство Верховной рады выпустило книгу, восхваляющую украинца Тараса Боровца, служившего в годы Великой Отечественной войны у немцев. Книга получила название «Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу». Издание уже закупило Минкультуры Украины для распространения в библиотеках.