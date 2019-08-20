https://static.news.ru/photo/207af630-a292-11e9-b12e-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: M. Popow/imago-images.dе/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал президента Украины Владимира Зеленского не бояться прямого диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что украинскому лидеру надо хотя бы попробовать.

Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет? — задался вопросом политик в эфире телеканала NewsOne .

Он выразил мнение, что сначала надо непосредственно с российским президентом прийти к каким-либо договорённостям, а уже потом созывать встречу в «нормандском формате», но никак не наоборот.

Вспомните, как Зеленский говорил, что он готов и с чёртом говорить ради мира на Украине, — добавил Шуфрич.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон проигнорировали призыв главы Украины Владимира Зеленского провести немедленную встречу в «нормандском формате». Отсутствие реакции, по мнению украинских СМИ, стало «жёстким уроком» для Зеленского. Таким образом лидеры стран — участниц «нормандского формата» показали, что не намерены собираться на «экстренные встречи» при каждом нарушении перемирия в Донбассе.