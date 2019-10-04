https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Директор украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак предложил разработать «орду дронов-киллеров» для сдерживания агрессии России.

По его мнению, Киев не сможет одержать победу над Москвой в линейной войне без инновационных разработок. Кроме того, Бадрак высмеял украинскую версию Як-130, назвав разработку форменной глупостью.

Ждать американских F-16? Самая мысль об этом. Идею „москитного флота“ вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров, — приводит слова политика издание «Зеркало недели».

Ранее News.ru писал о том, что экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов назвал американского профессора Лайла Голдстайна, который предрек НАТО поражение в случае морского столкновения с Россией, фантастом, а не военным, и предложил ему обратиться в Голливуд со своими детскими предположениями. Так он отреагировал на заявление военного эксперта из США о том, что учения у границ РФ слишком рискованны из-за большого количества мин времён Второй мировой войны в водах Азовского моря и вдоль побережья Чёрного моря.