https://static.news.ru/photo/3c285c59-604f-4951-b716-c0d10fe8b5d7_660.jpg Морской пехотинец ВМФ РФ Фото: Mil.ru/Global Look Press

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов назвал американского профессора Лайла Голдстайна, который предрек НАТО поражение в случае морского столкновения с Россией, фантастом, а не военным, и предложил ему обратиться в Голливуд со своими детскими предположениями.

Так он отреагировал на заявление военного эксперта из США о том, что учения у границ РФ слишком рискованны из-за большого количества мин времён Второй мировой войны в водах Азовского моря и вдоль побережья Чёрного моря. По мнению Голдстайна, если один из кораблей НАТО подорвётся на мине, то это приведёт к началу войны и поражению сил Североатлантического альянса. Причём численность кораблей НАТО в Чёрном море такая низкая, что «они будут уничтожены в первые часы».

Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину — и пошли! И почему сразу война? — задался вопросом Святашов в эфире НСН .

Он подчеркнул, что у НАТО, видимо, «руки чешутся» развязать войну с Россией, и посоветовал прекратить фантазировать на эту тему.

Голливуд! Предположения из разряда детских игр, — отметил вице-адмирал.

При этом он порекомендовал прекратить фантазировать на тему войны с Россией.

А насчёт победителя... Должен победить разум, — заключил Святашов.

Ранее News.ru писал о том, что американский флот, скорее всего, потерпит поражение в случае вооружённого конфликта между США и Россией на Чёрном море. Об этом написал журнал The National Interest. По мнению автора публикации, Белый дом, проводя учения вблизи морских границ РФ, не учитывает ряд факторов, несущих опасность флоту США.