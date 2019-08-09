Фото: Кадр из фильма «Перл-Харбор»/Touchstone Pictures

Американский флот, скорее всего, потерпит поражение в случае вооружённого конфликта между США и Россией на Чёрном море.

Об этом написал журнал The National Interest. По мнению автора публикации, Белый дом, проводя учения вблизи морских границ РФ, не учитывает ряд факторов, несущих опасность флоту США.

Например, 18 тысяч мин, оставшиеся в Чёрном и Азовском морях со времён Второй мировой войны. Детонирование одной такой мины и затопление корабля НАТО может стать причиной конфликта между Вашингтоном и Москвой. Причём численность кораблей Альянса в Чёрном море такая низкая, что «они будут уничтожены в первые часы войны».

Кроме того, запрет Конвенцией Монтрё на проведение авианосцев через турецкие проливы, по мнению издания, оберегает американские суда от уничтожения российскими дизельными подводными лодками, береговыми ракетными силами и авиацией.

Ранее News.ru писал о том, что военнослужащие инженерно-строительных частей ВМС США приступили к модернизации нескольких военно-морских баз Украины, чтобы обеспечить беспрепятственный заход кораблей ВМС США и стран НАТО.

News.ru в соцсетях