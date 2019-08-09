https://static.news.ru/photo/76e6bd98-bc27-11e9-80aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Перл-Харбор»/Touchstone Pictures

Американский флот, скорее всего, потерпит поражение в случае вооружённого конфликта между США и Россией на Чёрном море.

Об этом написал журнал The National Interest . По мнению автора публикации, Белый дом, проводя учения вблизи морских границ РФ, не учитывает ряд факторов, несущих опасность флоту США.

Например, 18 тысяч мин, оставшиеся в Чёрном и Азовском морях со времён Второй мировой войны. Детонирование одной такой мины и затопление корабля НАТО может стать причиной конфликта между Вашингтоном и Москвой. Причём численность кораблей Альянса в Чёрном море такая низкая, что «они будут уничтожены в первые часы войны».

Кроме того, запрет Конвенцией Монтрё на проведение авианосцев через турецкие проливы, по мнению издания, оберегает американские суда от уничтожения российскими дизельными подводными лодками, береговыми ракетными силами и авиацией.

Ранее News.ru писал о том, что военнослужащие инженерно-строительных частей ВМС США приступили к модернизации нескольких военно-морских баз Украины, чтобы обеспечить беспрепятственный заход кораблей ВМС США и стран НАТО.