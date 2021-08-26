В Киеве обвинили ЕС в неготовности расшириться за счёт Украины

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отреагировала в интервью «Европейской правде» на заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Глава прибалтийской республики 25 августа подчеркнула, что пройдёт 20 лет, прежде чем Украина вступит в Европейский союз.

Лично я вижу в этом заявлении госпожи Кальюлайд очередной сигнал о неготовности ЕС к расширению и попытку объяснить это якобы неготовностью самих стран восточного соседства, — отметила Стефанишина.

Она добавила, что скорость интеграции Украины зависит не только от неё самой, но и от Евросоюза. Именно, исходя из этого Стефанишина считает, что у Киева есть «все основания» получить официальный статус кандидата в члены ЕС. Тем более на Украине помнят о необходимых для этого реформах.

Сегодня мяч на стороне Европейского союза. <...> К сожалению, напоминая Киеву об этих реформах, отдельные страны — члены НАТО и ЕС забывают упомянуть, что ни одна из них не проходила подобных структурных трансформаций без мощной внешней поддержки, — указала вице-премьер.

Ранее стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине «подложила свинью» киевским властям. Такое мнение высказал член Совфеда Алексей Пушков. Так политик отреагировал на слова Кальюлайд о том, что Украина, как и Грузия с Молдавией, пока не соответствует условиям вступления в ЕС, для этого им потребуется «20 лет работы».