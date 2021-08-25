«Подложила свинью»: Пушков оценил слова президента Эстонии об Украине

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Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев предложил довести МРОТ до 60 тысяч рублей. Заявление опубликовано на сайте партии «Справедливая Россия», в которой состоит тренер.

В новом созыве Госдумы мы будем добиваться повышения минимального размера оплаты труда до 50–60 тысяч рублей, а также введения справедливого базового дохода для наших граждан, — говорится в заявлении Газзаева....