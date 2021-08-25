«Подложила свинью»: Пушков оценил слова президента Эстонии об Украине
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:51, 26 августа 2021
Алексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине «подложила свинью» киевским властям. Так политик в Telegram отреагировал на слова Кальюлайд о том, что Украина, как и Грузия с Молдавией, пока не соответствует условиям вступления в НАТО, для этого им потребуется «20 лет работы».
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова (и ещё много десятилетий не будет готова) к приёму в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов, — говорится в сообщении Пушкова.
Он добавил, что Кальюлайд «не оставила камня на камне» от лозунга «Украина це Европа».
На правах союзника, так сказать. Как в поговорке «Платон мне друг, но истина дороже», — подчеркнул политик.
Ранее стало известно, что страна не может развиваться, если при этом противостоит России. Такое мнение высказал бывший президент Украины Леонид Кучма, с ним согласился Алексей Пушков. Сенатор подчеркнул, что при последних двух президентах киевские власти постоянно противопоставляют Украину России, пытаясь утвердиться в роли «главного антироссийского плацдарма» и продать эту опцию подороже.