В Карабахе открыли памятник миротворцу

На территории российского военного городка под Ханкенди открыли памятник миротворцу в честь первой годовщины ввода российских миротворцев в Карабах, сообщает РИА Новости. В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанта Рустам Мурадов и командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе Геннадий Анашкин.

Памятник изображает миротворца в боевой амуниции, с автоматом Калашникова за плечом, обнимающего девочку, которая дарит ему букет цветов.

Также была открыта Аллея российской славы. На ней установлены бюсты 10 выдающихся деятелей истории и культуры России — Александра Невского, Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Александра Пушкина, Николая Карамзина, Льва Толстого, Антона Чехова, Василия Шукшина и Михаила Шолохова. Автором данного проекта является скульптор и меценат Михаил Сердюков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трёхстороннее заявление по Карабаху, подписанное 9 ноября прошлого года лидерами России, Азербайджана и Армении, чрезвычайно важным. Он напомнил о расположенном в Карабахе российском миротворческом контингенте, продолжающем выполнение своих функций в регионе, в число которых входит обеспечение безопасности, мониторинг режима прекращения огня и реализация процесса возвращения беженцев.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.