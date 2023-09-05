В Канаде иранец убил россиянку из-за ревности

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Канаде иранец убил 43-летнюю россиянку, с которой состоял в отношениях, за нежелание жить с ним, рассказала подробности трагедии мать погибшей. Женщина в беседе с KP.RU отметила, что восьмилетняя дочь убитой в это время находилась дома, но спала в соседней комнате. Подруги погибшей утверждают, что причиной убийства могла стать ревность.

Скорее всего, Даниил ее задушил. В тот же день, когда они прилетели с Кубы в Канаду. А потом поранил себя ножом, чтобы выставить все как самооборону. Она просто не хотела с ним жить, и он, как Отелло, убил ее, — поделилась собеседница издания.

По словам женщины, после того как любовник задушил россиянку, он написал ее бывшему мужу с ее же телефона и попросил забрать малолетнюю дочь. Девочке иранец заявил, что мать спит. Экс-супруг был удивлен, что женщина не вышла проводить дочь — это было на нее не похоже. Сам подозреваемый пытался скрыть произошедшее — он писал с телефона убитой всем знакомым, которые интересовались, куда она пропала. Это сразу же вычислили из-за грамматических ошибок. Подозреваемого задержали, ему вменяют умышленное убийство. Сам обвиняемый просит отпустить его под залог на время следствия. Восьмилетняя дочь убитой находится с отцом, с ней работает психолог.

Полиция в Усть-Лабинске ранее задержала мужчину, который облил кислотой свою бывшую возлюбленную. Злоумышленник был задержан по горячим следам после сообщения медиков Центральной районной больницы, куда поступила 21-летняя пострадавшая.